Потеря доступа и риски быть взломанным: почему важно обновлять свои данные

От социальных сетей и интернет-магазинов до банковских приложений и профессиональных платформ — все эти ресурсы требуют актуальной информации для удобства и эффективности взаимодействия. Однако многие пользователи не придают значения регулярному обновлению своих персональных данных, а зря, сообщил РИАМО руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака Mail» Дмитрий Водяной.

Игнорирование обновления данных могут привести к серьезным последствиям — от потери доступа до рисков информационной безопасности, отметил специалист. Эксперт перечислил некоторые из них.

Проблемы с восстановлением доступа

Восстановление доступа при утере пароля или взломе учетной записи потребуют подтверждения личности. Если указанный телефон или e-mail уже недоступны, то восстановление может занять много времени — или вовсе оказаться невозможным. Как следствие, это может повлечь потерю важной информации и файлов.

Уязвимость к фишингу и мошенничеству

Учетные записи с устаревшими контактными данными или неактуальными резервными приводят к тому, что пользователь не получает сообщения от сервиса: например, о взломе, входе с нового устройства и платежных ошибках. Еще такие аккаунты могут быть не защищены двухфакторной аутентификацией, поскольку уведомления будут поступать, к примеру, на неиспользуемые номера телефонов или электронные почты. Это облегчает путь киберпреступникам и делает пользователей более уязвимыми.

«Двухфакторная аутентификация (2FA) — это дополнительный уровень защиты учетной записи, при котором для входа требуется не только пароль, но и второй фактор подтверждения личности. Обычно это одноразовый код, отправляемый по SMS или push-уведомление в мобильное приложение. Даже если злоумышленник узнает ваш пароль, без второго фактора он не сможет получить доступ к аккаунту. 2FA значительно снижает риск взлома и помогает защитить личные данные от несанкционированного доступа», — объяснил Водяной.

Ошибки в работе сервисов

Если в аккаунте указан неактуальный email или номер телефона, то пользователь может пропустить, например, уведомления о сроках хранения, блокировках или изменениях в условиях использования сервиса. Кроме того, некорректные или устаревшие персональные данные (например, ФИО, дата рождения, адрес) могут вызвать сбои в работе связанных приложений или привести к рассинхронизации между платформами.

Проблемы с прохождением идентификации и верификации

При использовании сервисов, связанных с финансами, государственными услугами или крупными онлайн-платформами, актуальные данные необходимы для прохождения процедуры идентификации. Неверные или устаревшие сведения могут стать причиной отказа в доступе или задержек в получении услуг.

Какие данные нужно актуализировать в первую очередь?

· Номер мобильного телефона.

· Адрес электронной почты.

· Паспортные и идентификационные данные.

· Адрес проживания и доставки.

· Способы оплаты и банковские реквизиты.

Как часто стоит проверять и обновлять информацию?

«Лучше всего делать это не реже одного раза в полгода или при каждом значимом изменении — например, при смене паспорта, номера телефона, места жительства или фамилии», — отметил эксперт.

Актуализация данных в учетных записях — простая, но крайне важная мера, позволяющая избежать множества проблем. Регулярные проверки такой информации не только помогают избежать потерь, но и обеспечивают уверенность в том, что человек всегда сможет получить доступ к необходимым данным в случае непредвиденных ситуаций, заключил специалист.