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Потери ВСУ на донецком направлении составили до 2835 солдат за неделю

За прошедшую неделю украинские силы в ходе боевых действий потеряли около 2835 военнослужащих на донецком направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также потери противника составили зенитную самоходную установку Gepard, 14 боевых бронемашин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западного производства.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили 7 полевых складов боеприпасов украинский армии.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тыс. военных и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.