Посвященная Дню России викторина прошла в школе № 5 в Видном

В преддверии Дня России в Видновской школе № 5 провели открытый урок «Что я знаю о Родине?», в котором приняли участие более 20 детей. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Викторина была посвящена Дню России. Мы подготовили каверзные вопросы для детей, но они с ними прекрасно справились! Помимо этого, мы показали презентацию и рассказали об истории самого праздника и его возникновении», — сказала заведующая библиотекой № 1 Татьяна Пономарева.

Она также добавила, что ребята отлично показали свои знания, отвечая на вопросы, касающиеся государственных символов. Для них не составило труда ответить, как выглядит флаг Российской Федерации, кто сейчас глава государства и без запинки спеть гимн.

Викторина получилась увлекательной, ребята узнали много нового об истории России и основательно подготовились к наступающему празднику. Они рассказали, за что они любят свою родину.

«Я люблю Россию за ее красивые пейзажи и за то, что она всегда всех побеждает!», — поделился юный участник мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.