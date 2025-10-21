Посвящение в повара прошло в колледже «Энергия» в Балашихе

Студенты 2 курса колледжа «Энергия» приняли участие в торжественной церемонии посвящения в повара в Балашихе. Мероприятие прошло в Международный день повара, сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты, обучающиеся на специальности «Поварское и кондитерское дело», принесли торжественную клятву и пообещали стать настоящими профессионалами своего дела.

Особого внимания удостоились студенты третьего курса, успешно прошедшие квалификационный экзамен. Молодые специалисты получили свидетельства о профессии с присвоением соответствующего разряда.

«Кулинарией я увлекся еще в школе, со временем интерес только увеличивался. В колледже я нашел возможность заниматься своим любимым делом и делить его с единомышленниками. Преподаватели и наставники очень помогают нам и передают свой опыт, а на базе колледжа есть все необходимое для оттачивания навыков», — рассказал студент третьего курса, победитель конкурса «Абилимпикс 2025» Тимофей Тютяев.

Почетные гости мероприятия — представители торговых сетей «Гипер Лента» и «Додо Пицца Балашиха» — поздравили будущих поваров. Все обучающиеся получили специальные нарукавные знаки. Наиболее активные студенты были отмечены благодарственными письмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.