Посвящение в кадеты состоялось в Павловском Посаде 24 февраля

Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений — это присяга, клятва в преданности Родине.

В торжественной церемонии приняли участие: Первый заместитель главы округа Сергей Балашов, Капитан милиции в отставке ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Сергей Капитонов, Майор полиции в отставке Виктор Аникин, капитан 2-го ранга в отставке Петр Бардыгин, клирик Христорождественского храма с. Заозерье протоиерей Алексей Баранов, Ученики-юнармейцы школы роты почетного караула, ученики 7 и 5 кадетских классов, преподаватели школы, родители.

«Впереди у вас годы учебы, тренировок и побед. Но именно сегодня вы делаете первый осознанный выбор. Поздравляю вас с этим днем! Желаю вам с достоинством пройти все испытания и с гордостью носить высокое звание кадета», — сказал Сергей Балашов.

«Сегодня мы получили первые свои удостоверения и нагрудные значки. Момент был очень волнительный. Каждый из нас старался не растеряться. Для нас это большой шаг, большая ответственность. Клянемся с честью носить звание „Российского кадета“, верно и преданно служить своей Родине!», — отмечает кадет Валерия.

