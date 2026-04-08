«Посты» и мемы без интернета: жители подмосковной деревни изобрели «Столбограм»

В Сети завирусилось видео, на котором один из жителей деревни Русавкино-Романово в Балашихе показывает местное ноу-хау — модуль «Вестник связи». Это огромная доска для объявлений, которую венчает козырек.

Местные прозвали свое изобретение «Столбограмом», назвав его хорошей альтернативой соцсетям в периоды нестабильной работы сотовой связи и отключения интернета. На доску жители крепят бумажки — распечатки с различными новостями, мемами и обсуждениями.

«Контент, конечно, у нас тут разный. Сейчас хорошо набирает обороты „Тиг и Тог“ — новая сеть», — отметил мужчина, показывая на видео соответствующее объявление.

По его словам, под каждым «постом» в «Столбограме» можно поставить «лайк» или оставить реакцию. Для этого на веревочке болтается ручка. Ее местные называют стилус.

Житель добавил, что место для размещения «постов» в будущем планируется увеличить. Прорабатывается «подключение» соседних деревень к новой «соцсети».

