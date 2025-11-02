Постройневшая Анна Нетребко продемонстрировала фигуру во время прогулки по Швейцарии

сегодня в 18:58

Постройневшая российская оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам свою фигуру во время прогулки с друзьями в Швейцарии.

Соответствующие снимки народная артистка РФ опубликовала в соцсети Instagram *. Оперная дива выбрала для прогулки наряд, включающий кроп-топ, который подчеркивает ее талию, и облегающие спортивные брюки.

На опубликованных кадрах Нетребко демонстрирует прекрасную физическую форму и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании модного бренда Etam, представ в откровенном нижнем белье.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.