Постройневшая Анна Нетребко продемонстрировала фигуру во время прогулки по Швейцарии

Постройневшая Анна Нетребко восхитила поклонников свежими фото из Швейцарии
Общество
@anna_netrebko_yusi_tiago

Фото - © @anna_netrebko_yusi_tiago

Постройневшая российская оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам свою фигуру во время прогулки с друзьями в Швейцарии.

Соответствующие снимки народная артистка РФ опубликовала в соцсети Instagram *. Оперная дива выбрала для прогулки наряд, включающий кроп-топ, который подчеркивает ее талию, и облегающие спортивные брюки.

На опубликованных кадрах Нетребко демонстрирует прекрасную физическую форму и не собирается останавливаться на достигнутом.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании модного бренда Etam, представ в откровенном нижнем белье.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

