Постройневшая Анна Нетребко продемонстрировала фигуру во время прогулки по Швейцарии
Фото - © @anna_netrebko_yusi_tiago
Постройневшая российская оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам свою фигуру во время прогулки с друзьями в Швейцарии.
Соответствующие снимки народная артистка РФ опубликовала в соцсети Instagram *. Оперная дива выбрала для прогулки наряд, включающий кроп-топ, который подчеркивает ее талию, и облегающие спортивные брюки.
На опубликованных кадрах Нетребко демонстрирует прекрасную физическую форму и не собирается останавливаться на достигнутом.
Ранее российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании модного бренда Etam, представ в откровенном нижнем белье.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.