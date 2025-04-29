Построенный Подмосковьем мост в ДНР стал достопримечательностью для жителей

Подмосковье продолжает поддерживать новые регионы, создавая современную и комфортную инфраструктуру. Благодаря помощи региона в 2023 был построен новый пешеходный мост через реку, который заменил изношенный переход и соединил центр города с микрорайоном «Еланчик». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«В ночное время суток он подсвечивается в цвета российского флага. Также там выполнено благоустройство на прилегающий к мосту территории. На сегодняшний день мы получили не только инженерную конструкцию, но и новую достопримечательность в городе», — сказал глава администрации Новоазовского района ДНР Василий Овчаров при торжественном открытии моста.

Сегодня вокруг моста кипит жизнь: рядом открыли безалкогольное кафе, жители проводят вечера и конкурсы, собирается молодежь — место стало практически молодежным центром. Жители так прониклись этим местом, что облагородили его, в теплое время года проводят субботники, а зимой катаются на коньках по замерзшей реке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.