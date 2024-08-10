Пострадавшим жителям Курской области начали предоставлять выплаты

Пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям курского приграничья начали предоставлять выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он отметил, что началась процедура оформления единовременных выплат жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и были вынуждены покинули свое жиль.

По словам врио губернатора, в Курскую область прибыли дополнительные бригады скорой помощи и врачей.

На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от нападения ВСУ жители Курской области, читайте в материале РИАМО.