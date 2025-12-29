Пострадавший от взрыва СВУ в Красногорске мальчик учится жить заново и с нового года пойдет в школу, сообщает SHOT .

Глеб пробует самостоятельно писать и работать на компьютере. Врачи уже сняли гипс с левой руки, но на правой до сих пор повязка. По словам мамы мальчика, они планируют сделать ему протез на поврежденную руку, но пока он переучивается на левшу.

После взрыва СВУ мальчику разорвало четыре пальца.

Инцидент произошел около спортшколы на улице Пионерская. Со слов очевидцев, 9-летний мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу и увидел на земле деньги. Он потянулся, чтобы взять купюру, и в этот момент произошел сильный взрыв.

