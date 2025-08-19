Поставщица наркотиков Мэтью Перри признала вину в его смерти

Джасвин Сангха, известная в криминальных кругах как «Кетаминовая королева», признала себя виновной в хранении и распространении наркотиков, приведших к гибели звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, сообщает NBC News .

В ходе допроса она заявила полиции, что её деятельность «стала причиной смерти актёра».

Сангха сотрудничала с Эриком Флемингом, знакомым Перри, организовав для актёра регулярные поставки наркотиков. Ранее в непреднамеренном убийстве уже признались два врача и личный ассистент покойного. Теперь 65-летнее заключение грозит самой Сангхе — максимальное наказание по предъявленным обвинениям.

Перри, долгое время боровшийся с зависимостью, был найден мёртвым в своём бассейне 28 октября 2023 года. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила из-за передозировки кетамином — галлюциногеном, который актёр использовал как средство от депрессии

Федеральные прокуроры подчеркнули, что в последние месяцы жизни у Перри развилась «неконтролируемая» зависимость от препарата, а его окружение продолжало снабжать его опасными дозами.