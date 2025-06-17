Поставки цветов из Армении могут быть приостановлены из-за нарушений

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете на ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор направил официальное уведомление в Евразийскую экономическую комиссию о возможном временном ограничении поставок срезанных цветов из Армении, сообщают «Ведомости» .

Основанием для таких мер стали систематические нарушения фитосанитарных норм, включая неоднократное обнаружение карантинного вредителя — западного цветочного трипса — в поступающей продукции, указано в сообщении ведомства.

В текущем году выявлены серьезные несоответствия: резкий рост объемов поставок сопровождался отсутствием должного контроля, а в 18 партиях обнаружены опасные для растений организмы. Особую тревогу вызывает факт ввоза более 13 миллионов цветов без обязательного фитосанитарного осмотра.

При этом армянская сторона не предоставила запрошенные данные о производителях и не приняла мер по устранению ранее выявленных нарушений.

Решение о запрете, которое может вступить в силу уже 27 июня, станет вынужденной мерой для защиты агропромышленного комплекса стран ЕАЭС. Россельхознадзор подчеркивает, что ограничения носят исключительно технический характер и могут быть пересмотрены при условии предоставления Арменией полного комплекта документов и гарантий соблюдения фитосанитарных требований.



