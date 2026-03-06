Поставят на деньги: блогеры рискуют, размещая рекламу в Telegram

Из-за правовой неопределенности вокруг статуса Telegram блогеры и компании могут столкнуться с крупными штрафами за размещение рекламы, сообщил РИАМО заведующий адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

«По поводу того, что делать блогерам. Во-первых, нужно понимать, что правоприменительная практика по сути еще не сложилась. Административный материал только возбужден, и какого-то решения ФАС, которое стало триггером для обсуждения этого вопроса, пока еще не вынесено», — сказал Ключко.

Он отметил, что в теории возможно, что после проведения разбирательства ФАС придет к выводу, что никаких препятствий для деятельности Telegram на территории Российской Федерации и размещения там рекламы сейчас нет.

«Но если блогеры или компании не хотят рисковать, опасаются возможных санкций и штрафов, а штрафы для юридических лиц могут достигать вплоть до 500 тыс. рублей, то лучше пока что — по крайней мере до появления первого прецедента или каких-то официальных разъяснений со ссылками на нормативную базу — приостановить рекламные кампании», — посоветовал адвокат.

Ранее ФАС сообщила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.

