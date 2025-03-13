Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Дубны Павла Гришина отменено

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, возбужденного в отношении замглавы Дубны Павла Гришина, постановление о возбуждении уголовного дела в его отношении отменено соответствующим постановлением прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Установлено, что вывод следствия о допущенных нарушениях материалами уголовного дела не подтверждается и не имеет правовых оснований.

Павел Гришин продолжает работу в должности заместителя Главы городского округа Дубна Московской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.