Посольство США напомнило украинцам, что их визы могут аннулировать

Посольство США в Киеве разместило в социальных сетях сообщение для украинцев. В нем напомнили, что их визы могут быть аннулированы, а нахождение в Америке — это не право, а привилегия, сообщает ТАСС .

В одной из соцсетей посольство опубликовало истории с цитатами госсекретаря США Марко Рубио. Например, «Ваша виза отозвана», «Ваша виза просрочена», «Вы должны уехать».

Еще одна довольно яркая цитата госсекретаря: «Посещение Америки — это не право. Это привилегия, предоставляемая тем, кто уважает наши законы и ценности». В украинских СМИ сообщают, что такие публикации могут быть намеком для граждан Украины, что их могут заставить уехать из США.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что новоприбывшим в ФРГ украинским беженцам откажут в получении высоких пособий по безработице. Они смогут рассчитывать только на стандартную поддержку по предоставлению убежища.