Украинским беженцам в Германии урежут пособия

Новоприбывшим в ФРГ украинским беженцам откажут в получении высоких пособий по безработице, они смогут рассчитывать только на стандартную поддержку по предоставлению убежища, заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, сообщает РИА Новости .

Беженцы с Украины не будут получать высоких гражданских пособий. Они будут проходить обычную процедуру предоставления убежища.

По словам политика, новое правительство Германии, которое сформируется после коалиционных переговоров, планирует увеличить рынок труда за счет притока мигрантов. Они рассчитывают в этом вопросе на отмену повышенных пособий по безработице.

По словам Зедера, в других странах «много выходцев из Украины с хорошими профессиями», 80% из которых работают, а в ФРГ их всего 20%. Потому правительство Германии хочет использовать иные стимулы, чтобы граждане Украины захотели трудоустроиться.

По данным МВД ФРГ, на февраль текущего года в стране проживало около 1,25 млн украинцев.

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