Посольство РФ порекомендовало россиянам не ездить в приграничье Таиланда

Из-за роста напряженности в зоне пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей посольство РФ в первой стране посоветовало гражданам России не ездить в приграничные провинции. Ограничение касается семи регионов, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

Россиянам не советуют ездить в Сурин, Убонратчатхани, Бурирам, Сискает, Чантхабури, Сакэу и Трат. Еще посольство рекомендует мониторить официальную информацию от тайских властей.

Пограничный конфликт между Камбоджией и Таиландом в 2025 году возобновился 24 июля. Это произошло после бомбовых атак истребителя F-16 тайских военных воздушных сил по территории соседней страны. При этом власти Таиланда заявили, что Камбоджа обстреляла их воинскую часть, были жертвы.

14 декабря сообщалось, что из-за боевых действий на границе с Камбоджей власти Таиланда ввели комендантский час в юго-восточной провинции Трат. Хоть первая страна и заявила, что готова к перемирию, боевые действия все еще идут.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.