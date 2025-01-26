Посольство КНР в США: Штатам нужно раскрыть данные о своих биолабораториях

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США следует прекратить выступления с ложными обвинениями в отношении других государств и раскрыть сведения о работе американских биолабораторий в мире. Об этом сообщает ТАСС .

Дипломат прокомментировал сообщения о том, что американское ЦРУ склоняется к версии, что пандемия коронавируса якобы началась из-за его утечки из лаборатории, расположенной в китайском Ухане.

Лю Пэнъюй считает, что Штатам следует прекратить перекладывать вину на другие страны. Он призвал Вашингтон побыстрее ответить на обоснованную озабоченность мира и предоставить ВОЗ ранние ведения о предполагаемых случаях заражения, сообщить о Форт-Детрике и американских биолабораториях, расположенных по всему миру.

В 2021 году китайский МИД заявил, что ВОЗ обязана рассмотреть версии, касающиеся утечки Covid-19 из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных объектов.