Посол в РФ в Испании: большинство жителей страны далеки от русофобии

Посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра Юрий Клименко заявил, что большая часть испанцев далека от актуальной для ЕС русофобии. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, испанцы не поддерживают участие страны в гибридной войне, которую ведет НАТО против РФ.

«Испанцы не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе, отрицают возможность отправки своих военных на Украину», — добавил Клименко.

Он уточнил, что в стране действуют и «разумные политические силы», не разделяющие позицию правящей партии. Такие политики открыто заявляют об ущербности позиции страны, касающейся поддержки проведения конференции в Швейцарии по продвижению антироссийского ультиматума «формула Зеленского». Некоторый из них требует от властей Испании прекратить поставки оружия на Украину.

Как пояснил дипломат, власти страны, несмотря на здравый смысл, идут по западном курсу. Они поддерживают Киев, а также возобновляют поставки оружия после перерыва, который начался во второй половине прошлого года.