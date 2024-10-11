Последствия урагана «Милтон» могут достичь Мурманской области

Эксперт Позднякова: «Милтон» в России может вызвать усиление ветра и осадки

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида в США, продолжает свой путь к Атлантическому океану. Его скорость медленно ослабевает, однако существует вероятность, что следы шторма могут добраться до России, сообщает Сноб .

По словам синоптика, последствия урагана затронут как северные части Скандинавии, так и Мурманскую область. На территории России «Милтон» может привести лишь к усилению ветра и увеличению количества осадков, но не к ураганным явлениям.

Ураган «Милтон», который возник в западной части Карибского моря, 5 октября дошел до Мексиканского залива. В 11 округах Флориды была введена обязательная эвакуация — она стала самой крупной в истории штата. Более 5,5 млн жителей получили предупреждения.

Ураган обрушился на побережье Флориды вечером 9 октября. В результате удара стихии 1,5 млн человек оказались без электричества, а 14 млн находились в зоне потенциального риска. На данный момент зафиксировано как минимум 16 жертв, сотни зданий разрушены.