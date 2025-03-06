Последняя неделя чемпионата «Профессионалы» проходит в филиалах колледжа «Энергия»

Соревнования проводятся по следующим компетенциям: Социальная работа, Росгвардеец, Реклама, Цифровая метрология, Лазерные технологии, юниоры.

По уже сложившейся традиции открыл неделю чемпионата министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, а с приветственным словом ко всем конкурсантам и экспертам обратились заведующие структурных подразделений, главные эксперты компетенций и эксперты-наставники из колледжа «Энергия».

В этом году колледж открывает чемпионат уже третий раз и именно данное открытие стало незабываемым, ведь на этой неделе впервые Московская область принимает у себя региональный этап чемпионата по компетенции «Росгвардеец».

Курсанты военно-патриотического объединения «ОГСН Бригада-К» под руководством своего наставника Дмитрия Юрьевича (и по совместительству главного эксперта компетенции) показали, как действуют настоящие профессионалы в опасной ситуации.

«Мы желаем всем плодотворной и успешной работы. Пусть этот этап чемпионата подарит вам новые запечатления, новые возможности и новых друзей. Удачи!» — обратился ко всем участникам директор колледжа Константин Подоляк, директор «Энергии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.