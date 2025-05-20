Последний звонок прозвенит в школах округа Ступино 24 мая

Учебный год в школах городского округа Ступино подходит к концу. Традиционный праздник Последнего звонка для выпускников 9-х и 11-х классов состоится 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день со школьной скамьей в округе попрощаются более 1 700 ребят: 459 11-классников и 1 333 9-классника.

Для девятых классов последним учебным днем станет — 20 мая, для 11-х классов — 22 мая.

Основной экзаменационный период стартует 21 мая. Экзаменационный марафон пройдет в 18 школах. Для девятиклассников (ОГЭ) продлится по 16 июня, а для 11-классников (ЕГЭ) — по 11 июня.

«Среди 459 будущих выпускников 11-х классов около 100 ребят претендуют на получение золотых и серебряных медалей. Для 1 333 девятиклассников окончание школы и сдача ОГЭ также является важным шагом на пути к выбору дальнейшего образовательного или профессионального пути», — подчеркнули в управлении образования администрации округа.

Для учащихся со 2 по 8 и 10-х классов учебный год завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся до 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.