Последний звонок прозвенел в школе № 98 Раменского округа

В актовом зале Кратовской школы № 98 Раменского округа собрались родители, педагоги, классные руководители и выпускники девятых классов. Мероприятие началось с исполнения гимна России. Директор школы Марина Бычкова озвучила список допущенных к итоговой аттестации учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено выпускникам 9 «С» класса — воспитанникам футбольной школы «Мастер-Сатурн», готовящимся стать профессиональными спортсменами. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отметил уникальность этого спортивного класса и пожелал ребятам успешно сдать ОГЭ.

«У нас большие планы по развитию команды «Сатурн». Она должна подниматься по турнирной таблице и повышать свой класс. Уверен, что в футбольном клубе «Сатурн» должны играть наши воспитанники — основная надежда на подрастающее поколение», — сказал Терюшков.

После торжественной части ребята исполнили традиционный школьный вальс. Впереди у них — сдача основного государственного экзамена и выбор дальнейшего пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.