Последний звонок прозвенел для каширских выпускников школ

В школе № 4 одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов с этим традиционным праздником поздравил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

«Сегодня очень важный день для выпускников, учителей и родителей, — отметил Михаил Шувалов. — Вы, нынешние выпускники, прощаетесь со школой, запомните этот день и тех, кто вел вас по стране знаний, воспитывал. Учителя вложили в вас много сил, спасибо педагогам за благородный труд. Ваши родители были рядом с вами и всегда вас будут поддерживать. У вас все впереди. Идите смело к своей мечте», — сказа он.

С окончанием учебного года выпускников и началом нового этапа в жизни обучающихся 11 класса школы № 4 также поздравили председатель окружного Совета депутатов, член местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Буров и благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец. Со словами напутствия к выпускникам обратились директор школы № 4 Наталья Семигина, учителя, родители. По традиции для старшеклассников, которые прощаются со школой, прозвучал последний звонок. А прошло торжество в форме инсценировки с поздравлениями и цветами, песнями и танцами, стихами и видеороликами.

Выпускники школы № 4 приготовили сюрприз для родителей и учителей: устроили танцевальный флешмоб у школьного здания. Затем в небо взмыли белые воздушные шары под дружное «Прощай, школа!».

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