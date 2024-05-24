Последний звонок прозвенел для 52 выпускников ступинской школы № 5 Ступина

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Последний звонок — один из самых трогательных и запоминающихся моментов в жизни. В округе родные стены школ покидают 1704 выпускника 9-х и 11-х классов. Вы вступаете в самостоятельную жизнь, полную возможностей и перспектив. Желаю удачи и успехов на экзаменах, пусть все задуманное осуществится! Спасибо вашим родителям и преподавателям, что всегда были рядом! Дорогие ребята, желаю никогда не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой цели и достигать их!», — сказал Сергей Мужальских.

«Вы шагнули на новую ступень вашей жизни. Надеемся, что каждый из вас найдет свою профессию и признание, вернется в наш динамично развивающийся город. Мы вас очень ждем!» — сказала начальник управления образования Елена Казакова.

В этом году школу № 5 покидают 52 выпускника 11 классов. Среди них 5 претендентов на золотую и 7 претендентов на серебряную медали.

Активные и целеустремленные ребята принимали участие во всех мероприятиях школы, участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников юноши и девушки заняли 28 призовых мест.

Украшением праздника «Прощание со школой» стали творческие номера от выпускников и первоклассников. В благодарность за долгие годы наставничества одиннадцатиклассники вручили преподавателям цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.