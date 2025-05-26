Последний звонок 24 мая прозвенел для 57 выпускников ступинской школы № 9

В Ступине школа № 9 проводила во взрослую жизнь 57 выпускников 11-х классов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Слова напутствия выпускникам сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Поздравляю с праздником Последнего звонка! 459 одиннадцатиклассников в нашем муниципалитете прощаются со школой в этом году. Среди ребят порядка 100 претендентов на золотые и серебряные медали. Отрасли образования в округе мы уделяем большое внимание и делаем всё, чтобы оно становилось качественнее и престижнее. Вы прощаетесь со школой в год юбилея Великой Победы. Помните и гордитесь тем, что вы выросли в Ступино, носящем высокое почетное звание „Город трудовой доблести“. Желаю успешно сдать экзамены, идти только вперед, не останавливаться на достигнутом! Пусть ваши мечты станут реальностью», — отметил Сергей Мужальских.

С поздравлениями к ребятам, из педагогам и родителям обратились заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, директор школы Елена Семченко.

57 выпускников покидают школу № 9. Среди ребят 22 претендента на медали.

Это 12-й выпуск в школе № 9 и первый выпуск в построенном при поддержке губернатора новом учебном корпусе.

Прощальный вальс в исполнении одиннадцатиклассников растрогал всех присутствующих.

Классные руководители выпускников Людмила Саблина и Ирина Таранец пожелали своим детям успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз мечты.

Сами виновники торжества пели, танцевали, читали стихи. В благодарность учителям преподнесли цветы и подарки.

Право дать последний школьный звонок было предоставлено директору, классным руководителям и выпускникам.

В память о выпуске одиннадцатиклассники посадили голубую ель на территории школы, подарив будущим выпускникам новую традицию.

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