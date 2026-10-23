Последний вздох золотой осени: теплые выходные ожидаются в Московском регионе

Погожие осенние деньки ожидаются в столице в предстоящие выходные, будет ясно и сухо, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погоду в Центральной России будет определять западная периферия антициклона.

«Это будет последний вздох золотой осени! В Москве и по области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 4 — плюс 7, днем плюс 11 — плюс 14», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье погода в регионе прогнозируется еще лучше — «миллион на миллион». То есть будет ясно и тоже сухо. Ночью выхолаживание немного усилится, и термометры в мегаполисе покажут плюс 2 — плюс 5 градусов. А днем при ярком октябрьском солнце воздух прогреется до плюс 12 — плюс 15, что на 8 градусов выше многолетней нормы. Температура приблизится к рекорду 103-летней давности, когда 25 октября 1923 года в столице максимальные показатели добрались до отметки плюс 14,9 градуса.

Как уточнил синоптик, в понедельник будет последний относительно погожий день. Под утро термометры покажут плюс 2 — плюс 5 градусов, днем ожидается от плюс 9 до плюс 12. Ветер усилится до 5-10 м/с.

Уже во вторник погода будет хмурой. В регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет дождевые тучи. В этот день на каждый квадратный метр московской земли прольется до 5-7 л дождя. Тепло резко уйдет, но температура понизится только до нормы по климату последней пентады октября. В течение суток показания термометров будут колебаться от плюс 3 до плюс 8.

Пасмурная и дождливая погода в регионе сохранится до ноября. Это переходный момент, когда осень меняет свой характер, выходя на предзимье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.