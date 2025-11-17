Последний муж Гурченко сохранил наследие актрисы ценной лишений

Сергей Сенин создал музей Гурченко на кредит для выкупа наследства
Общество

Спустя годы после ухода Людмилы Гурченко ее последний супруг Сергей Сенин продолжает бережно хранить память о великой актрисе. Ради создания музея-мастерской в их общей московской квартире мужчина пожертвовал не только жильем, но и финансовым благополучием, пишет портал «Стархит».

Загородный дом актрисы по наследству перешел семье ее дочери Марии.

«Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит», — признался вдовец.

Уникальная экспозиция максимально точно воссоздает атмосферу, в которой Гурченко прожила последние годы, включая ее дизайнерские работы и собственноручно созданные сценические образы.

Сенин отмечает, что настоящая Гурченко сильно отличалась от экранного образа: «В жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом. Она не принимала фразу „Я тебя люблю“ — ценила поступки, факты».

Сегодня продюсер продолжает работу с архивом актрисы, готовя к публикации новые дневниковые записи, которые должны были стать основой для ее следующей книги.