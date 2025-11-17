Последний муж Гурченко сохранил наследие актрисы ценной лишений

Спустя годы после ухода Людмилы Гурченко ее последний супруг Сергей Сенин продолжает бережно хранить память о великой актрисе. Ради создания музея-мастерской в их общей московской квартире мужчина пожертвовал не только жильем, но и финансовым благополучием, пишет портал «Стархит» .

Загородный дом актрисы по наследству перешел семье ее дочери Марии.

«Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит», — признался вдовец.

Уникальная экспозиция максимально точно воссоздает атмосферу, в которой Гурченко прожила последние годы, включая ее дизайнерские работы и собственноручно созданные сценические образы.

Сенин отмечает, что настоящая Гурченко сильно отличалась от экранного образа: «В жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом. Она не принимала фразу „Я тебя люблю“ — ценила поступки, факты».

Сегодня продюсер продолжает работу с архивом актрисы, готовя к публикации новые дневниковые записи, которые должны были стать основой для ее следующей книги.