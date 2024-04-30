Последний месяц весны не будет жарким

Температура в начале мая ожидается ниже нормы на несколько градусов

Последний весенний месяц ожидается не очень жарким. В первую неделю температура поднимется не выше 14 градусов, сообщается на сайте «Метеовести» .

Так, дневная температура первой недели мая ожидается в пределах 9-14 градусов тепла.

Дождей будет немного, основная часть осадков выпадет в период с 5 по 7 мая. Вторая неделя мая будет более теплой и более дождливой. Температура поднимется до плюс 18 градусов.

Уже во второй половине месяца ожидается потепление. Дневная температура будет в пределах 22 градусов тепла.