После замены теплосетей на Выстреле в Солнечногорске проводят благоустройство

Работы по восстановлению благоустройства после капитального ремонта тепловых сетей проводят в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. В июле–августе подрядчик полностью отремонтировал улицы Магистральную и Военный городок и в настоящее время перешел к периферийным улицам и дворовым территориям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты обустраивают бортовой камень, готовят дорожное основание, а после приступят к асфальтированию. В среднем ежедневно задействованы до четырех единиц техники и порядка 15 — 20 рабочих.

«Подрядчик приступает к работам во дворах домов № 23, 25, 27 на улице Баранова. Потом перейдет к домам № 14, 15, 16 на улице Драгунского, а затем выйдет на Прожекторную и Банковскую улицы. До первой декады октября планируется завершить работы по благоустройству в рамках муниципального контракта», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Отметим, что благоустройство микрорайона Выстрела включает ремонт 17 тыс. кв. метров проезжей части, трех тыс. кв. метров пешеходных дорожек и озеленение почти 30 тыс. кв. метров территории.

Ранее на Выстреле реализовали один из наиболее значительных проектов в округе по модернизации котельной, сетей отопления и горячего водоснабжения. Протяженность капитального ремонта теплосетей составила более 22-х километров. После обновления качество коммунальных услуг улучшилось для порядка 8700 человек.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

