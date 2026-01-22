После расчистки старого города технику направят в другие районы Долгопрудного

21 января заместители главы г. о. Долгопрудный Олега Сотника провели очередной контрольный объезд города. За каждым из руководителей по поручению главы округа был закреплен свой сектор, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, заместитель главы г. о. Долгопрудный Светлана Курсова проверила ход работ в Новых Водниках. Она побывала по адресам: Старое Дмитровское шоссе, 15, корп. 1, Московское шоссе, 58, Старое Дмитровское шоссе, 15, корп. 2 и в других локациях. Сгребание и вывоз снега производится, но были отмечены и недостатки, в частности, со складированием снежных масс.

Заместитель главы г. о. Долгопрудный Виктор Коновалов выехал в район Гранитный. Подтвердилось, что улица Молодежная из-за снега значительно сужена, что мешает движению транспорта. В расчистке нуждаются проезды на Парковой и на Гранитном тупике. На некоторых домах по улицам Нагорная, Заводская, Лихачевское шоссе образовалась наледь.

По итогам объезда ответственным службам даны поручения по устранению выявленных недостатков с последующим контролем.

Администрация городского округа Долгопрудный призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с уборкой снега.

Сейчас активная работа идет в старом городе. После ее завершения, в ближайшие дни, основные силы будут направлены в другие районы города на продолжение расчистки и вывоза снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.