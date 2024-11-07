Капитальный ремонт в школе № 2 пройдет в Шатуре

С нового учебного года ученики школы в поселке Шатурторф городского округа Шатура занимаются в школе, отремонтированной по президентской программе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За 9 месяцев рабочие сделали перепланировку, заменили коммуникации, кровлю, окна, двери, утеплили фасад и усилили фундамент. Сейчас школу не узнать. Просторные коридоры, светлые классы, универсальный спортивный зал. Появился центр детских инициатив, где ребята будут создавать свои проекты. А еще после ремонта в школе полностью обновили мебель.

«Хорошая, современная у нас школа красочная. Здесь все обустроено красиво, здесь очень хорошо, тепло», — поделилась впечатлениями Александра Котова, ученица 1 класса поселка Шатурторф.

Роман Полянский, ученик 4 класса школы поселка Шатурторф рассказал, что школа теперь теплая, яркая, цветная, вообще теперь все здесь есть для хорошего обучения.

Масштабное обновление ждет школу № 2 в Шатуре. Она также вошла в президентскую программу. Учебное учреждение было построено в 30-х годах. Подрядчику предстоит отремонтировать двухэтажное здание площадью более 3,5 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.