После нападения на избирательный участок в Абхазии возбуждено уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на избирательный участок в Абхазии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей УК, в том числе по статье «Терроризм» по факту правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии,

Часть нападавших удалось задержать.

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в сегодня проходили выборы президента республики.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике.