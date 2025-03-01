Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии и открыли стрельбу

Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где в сегодня проходили выборы президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Инцидент произошел около 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№ 2 Гагрского района. Нападавшие попытались скрыться на машине. В ходе преследования сотрудники МВД перекрыли блок-пост «Мюссера». Нападавшие открыли стрельбу.

Как сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали. Двое нападавших госпитализированы.

По словам источника в МВД Абхазии, этот инцидент стал реакцией оппозиции на первые результаты выборов. Он также отметил, что речь идет о политическом терроризме.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике.

В ходе первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии, состоявшегося 15 февраля, на пост главы государства претендовали пять политических деятелей. Среди них — экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торгпред в России Олег Барциц, действующий вице-президент Бадра Гунба, а также руководитель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и экс-министр экономики Адгур Ардзинба, возглавляющий оппозиционное «Абхазское народное движение».

В ходе президентских выборов в Абхазии ни один из кандидатов не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Лидерами голосования стали Гунба, заручившийся поддержкой 45,817 избирателей (46.38%), и Ардзинба, получивший 36,476 голосов (36.92%). Остальные претенденты показали более скромные результаты: Аршба набрал 7,53% (7,434 голоса), Барциц — 4,04% (3,988 голосов), а Хурхумал — менее одного процента (896 голосов).

Избирательная комиссия также зафиксировала 2,798 недействительных бюллетеней и 1,381 голос против всех кандидатов. В соответствии с законодательством республики, поскольку ни один из пяти кандидатов не получил абсолютного большинства, ЦИК объявил о проведении второго тура между двумя лидерами первого этапа голосования.