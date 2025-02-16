Выборы президента в Абхазии не выявили победителя

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В Абхазии будет второй тур президентских выборов

В Абхазии на досрочных выборах президента ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей, будет второй тур, сообщили в ЦИК.

«Будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», — сказал председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Предварительных итогов выборов пока нет. Их объявят в полдень воскресенья.

Досрочные выборы были назначены после отставки главы республики Аслана Бжании на фоне уличных волнений, связанных с инвестиционной политикой.