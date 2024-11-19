Подавший в отставку президент Абхазии опроверг заявления о своем побеге

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания, который подал в отставку на фоне прошедших в республике массовых митингов, назвал провокацией заявления о своем побеге, сообщает РБК .

Бывший глава страны опроверг слухи, что он покинул Абхазию. Бжания призвал не реагировать на эти провокационные заявления и выложил видеоролик в качестве доказательства, что он не сбежал за границу.

В кадре экс-президент Абхазии заявил, что находится в своем родном селе Тамыш. В ролике видно, что Бжания идет по территории сельского комплекса. На заднем плане расположены дома и бассейн.

По словам Бжании, в селе у него большое количество дел. Он отметил, что люди, распространяющие заявления о его побеге, занимаются провокацией.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании. О том, чтобы глава республики покинул свой пост, требовала оппозиция в ходе недавних митингов.