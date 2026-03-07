Пошла на контакт: в приюте рассказали о собаке, которую спас курьер «Додо Пиццы»

Собака по кличке Боня, которую челябинский курьер пиццерии укрыл пледом, начала привыкать к людям. Как рассказала руководитель приюта «Того» Елена Кнапская, животное стало выходить на контакт и даже позволяет себя гладить, сообщает ТАСС .

Эта собака стала участницей масштабного скандала, когда курьер «Додо Пиццы» помог ей и попал под увольнение. Боню отвезли в приют, но долгое время она находилась в стрессе, боялась людей.

Сейчас состояние животного нормализовалось. Однако в ветеринарную клинику собаку пока не везут — переезд и осмотр могут стать для нее новым потрясением. С другими обитателями приюта Боня не конфликтует и хорошо ладит.

Руководитель приюта также добавила, что сеть пиццерий, в которой работал курьер, выполняет обещание помогать. Сотрудники поддерживают приют как финансово, так и личным участием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.