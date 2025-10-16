Посетительница конного клуба в Подмосковье пострадала от укуса лошади

Женщина Татьяна 7 октября с семьей кормила животных в загонах конюшни, принадлежащей конному клубу «Пегас». Несмотря на предупреждающие таблички о том, что животные могут кусаться, а также указания кормить их только морковью и яблоками, сотрудников поблизости не оказалось.

По словам девушки, она находилась на расстоянии около метра от ограждения, когда одна из лошадей вела себя агрессивно и нанесла ей укус.

«Укус пришелся на заднюю часть спины, подмышечную впадину и верхнюю часть груди. Это повлекло причинение вреда моему здоровью и испугало троих маленьких детей», — рассказала пострадавшая.

Сразу после происшествия Татьяна обратилась к работникам клуба, однако, по ее словам, ей было отказано в помощи под предлогом отсутствия необходимых средств. Аналогичная ситуация повторилась на стойке ресепшена парк-отеля, где также не оказалось аптечки, а персонал не вызвал врача, сославшись на отсутствие штатного медика.

После инцидента женщина направила в адрес клуба заявление с требованием возместить ущерб, однако ответа не последовало. Это вынудило ее обратиться с заявлением в прокуратуру по факту неоказания помощи, отсутствия аптечек и оказания услуг ненадлежащего качества.

Представители парк-отеля «Русский», в свою очередь, заявили, что конный клуб не является их собственностью, но в качестве жеста доброй воли предложили пострадавшей сертификат на двухсуточное проживание в качестве компенсации за испытанные негативные эмоции.