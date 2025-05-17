Посетители негодуют из-за платного посещения уборной в ЦУМе

ЦУМ ввел новые правила: бесплатно воспользоваться туалетом теперь могут только покупатели с чеком или владельцы клубных карт, сообщает Telegram-канал «360» .

Для остальных визит в «исторический санузел с мрамором и позолотой» обойдется в 500 рублей — сумму, за которую в регионах можно приобрести недельный запас гречки или несколько капучино.

«Заплатила эти деньги скрепя сердце — внутри обычный туалет, просто с зеркалами в позолоченных рамах. Да, чисто, но не на полтысячи же! Теперь понимаю, почему москвичи шутят, что лучше купить пачку макарон в супермаркете — выйдет дешевле, чем сходить в уборную», — рассказала в своем блоке гостья из Самары.

Администрация ЦУМа объясняет нововведение «сохранением эксклюзивности пространства».