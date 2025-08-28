Посетители концерта в «Крокусе» рассказали, как им удалось спаслись от теракта

Несколько посетителей концерта в «Крокус сити холле» рассказали в суде, как чудом спаслись, на время выйдя из зала буквально за минуты до того, как произошел теракт, сообщает РИА Новости .

По словам собеседника агентства, кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой.

«Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся», — рассказал он.

Второй западный окружной военный суд в августе в выездном формате начал рассматривать уголовное дело о теракте по существу. Заседания проходили в здании Мосгорсуда. Но через некоторое время процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.