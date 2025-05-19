Посетители и сотрудники Дворца культуры в Дубне выбрали объект для благоустройства

В Дубне продолжается голосование за выбор общественного пространства для благоустройства в 2026 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Волонтеры помогли принять участие в процессе посетителям и сотрудникам Дворца культуры «Октябрь» — одного из главных учреждений культуры города Дубны. Это не только самая большая концертная площадка, здесь также работают несколько десятков творческих коллективов.

Большинство голосующих выбрали для благоустройства расположенный рядом парк Авиастроителей.

«В этом году мы завершаем благоустройство улицы Центральной и площади Космонавтов, где и располагается Дворец культуры. Следующий логичный шаг — благоустройство парка Авиастроителей, который фактически находится в начале Центральной. Таким образом, мы свяжем эти три пространства, и у нас получится единая прогулочная зона», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Проголосовать за благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» можно до 12 июня с помощью волонтеров или через Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.