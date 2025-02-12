Посетителей парков Подмосковья ждет развлекательная программа 15 и 16 февраля

15 и 16 февраля в парках Московской области пройдут уникальные фестивали и спортивные соревнования. Гостей парков ждут флешмобы, огненное шоу, концертные программы, квесты, лыжные эстафеты, лазерный бой и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

15 февраля в 15:00 в парке культуры и отдыха «Солнечный берег», Талдомский г. о., пройдет II фестиваль «Зов Холода», посвященный тайнам культуры народов Крайнего Севера. В этот день для гостей будут работать «Хижина шамана» и «Северная деревня», в которой все желающие смогут попробовать себя в роли северного ремесленника. Украшением праздника станет колоритное шоу от команды «Етти Шоу» с участием якутского Деда Мороза и шаманов-исполнителей.

В детском городке «Сказочный», г. о. Красногорск, 15 февраля в 11:00 начнется спортивное мероприятие «В Зените спорта» при участии мастера спорта по боксу Константина Брусенского и профессионального хоккеиста Арсения Иванова. Посетителей ждут соревнования по лазерному бою, спортивные мастер-классы, парковая зарядка и праздничная концертная программа. Также на территории парка пройдет экскурсия, посвященная Культурному коду Красногорска, и выставка портретов «В Зените славы».

Парк «Мечта», Наро-Фоминский г. о., приглашает гостей 15 февраля в 10:00 на турнир по военно-прикладным многоборьям «Селятинский рубеж». Регистрация участников начнется в 9:00. В рамках турнира пройдут строевая подготовка, подтягивания на перекладине, медицинская эстафета, пейнтбол и многое другое. После насыщенных соревнований участники смогут отведать полевую кухню и посетить урок мужества. По итогам соревнований пройдет награждение и церемония закрытия.

Парк им. О. Степанова, г. о. Серпухов, 16 февраля ждет всех желающих на VII семейный фестиваль «Тепло». С 14:00 начнутся флешмоб «Тепло сердец», дискотека, огненное шоу, творческие мастер-классы и праздничный концерт «ЖАРко». Помимо этого, на главной сцене состоится награждение финалистов конкурсов «Самый длинный шарф» и «Ух-ШАПКА», а также фотоконкурса «Зима в Серпухове 2025». На протяжении всего мероприятия будет работать ярмарка народного промысла «Душевный базар».

Свердловский парк, Лосино-Петровский г. о., 16 февраля проведет фестиваль «День валенка». В 11:30 посетителей встретят ростовые куклы. Основные активности начнутся в 12:00: гости примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и квесте «В поисках валенка». Также для всех желающих подготовили гастрономическую площадку «Скатерть-самобранка», выставку детских работ и праздничный концерт «Веселись, народ».

16 февраля в 12:00 в парке «Авангард», г. о. Электросталь, состоится фольклорный праздник «Февральский снеговей». Все желающие смогут принять участие в дефиле в исторических народных костюмах и в фольклорной интерактивной программе. В павильоне пройдет концерт Образцового коллектива ансамбля русской песни «Тириришник» и танцы под старинные песни на современный лад. Также гостей ждет угощение горячим чаем.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 16 февраля в 10:00 состоится лыжная гонка «Эстафета Уралхим Ski Factory 2025». К участию допускаются взрослые и дети, имеющие спортивную экипировку и инвентарь в соответствии с правилами соревнований. Выдача стартовых номеров начнется с 8:30 по предварительной регистрации. В завершении гонки все участники получат медали финишера.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.