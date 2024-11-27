Портреты солдат ВОВ обновили на Аллее Славы в селе Пышлицы округа Шатура

В селе Пышлицы округа Шатура обновили портреты солдат ВОВ на Аллее Славы. На памятных досках есть краткая информация о каждом земляке, который героически защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Под действием неблагоприятных погодных условий фотографии участников войны выцвели и потеряли четкость. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по замене выцветших портретов на Аллее Славы выполнила служба дорожного хозяйства и благоустройства городского округа Шатура.

«Уважаемые жители Пышлицкого сектора! Если фотография и информация о вашем участнике Великой Отечественной войны на Аллее Славы села Пышлицы выцвела, то возможно произвести замену», — прокомментировал руководитель Дмитровского территориального управления Виктор Макаров.

Для того, чтобы обновить фотографию или информацию на мемориальных досках Аллеи Славы, родственникам следует обратиться в Пышлицкий Дом культуры. Необходимо сообщить фамилию, имя и отчество участника Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.