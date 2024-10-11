Порталу государственных услуг Подмосковья исполнилось 12 лет

Портал госуслуг Московской области запустили 11 октября 2012 года. С тех пор жители Подмосковья более 200 млн раз воспользовались его услугами и сервисами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«За эти годы мы внедрили более 380 электронных сервисов для граждан и бизнеса. Сегодня на региональных госуслугах зарегистрировано более 7,2 млн учетных записей ЕСИА! Это не просто цифры, история, в которой каждый из жителей — активный участник. С начала 2024 года подано более 18 млн обращений. Госуслуги в цифре востребованы нашими жителями. Достижение, подтверждающее, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Подавать заявления на портале госуслуг Московской области могут физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Только в 2024 году на регпортале запущено более тридцати новых услуг и сервисов для жителей и бизнеса, среди которых — комплексная услуга для молодых семей, выплаты пенсионерам, компенсация аренды жилья педагогам и соцработникам, аккредитация спортивных организаций, вывоз ненужных вещей, онлайн-договор по обращению с ТКО, онлайн-договор на оказание ветеринарных услуг и т. д. Кроме того, регулярно проводится оптимизация услуг: появляются сервисы предпроверки и автозаполнения, экспертные системы; к работе с документами заявителей привлекают искусственный интеллект.

«В июне появилась новая версия портала: она стала более современной и понятной. Теперь категории услуг находятся на уровне глаз, что позволяет легко и быстро находить нужную информацию. А с внедрением искусственного интеллекта процесс заполнения заявлений ускорился», — добавила Надежда Куртяник.

После обновления портала появились новая навигация и структура, изменился шрифт, цветовая гамма. Также на главной странице можно ознакомиться с правилами кибербезопасности и главными новостями Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.