Портал госуслуг Подмосковья усилил контроль газовых услуг

Жители Подмосковья могут онлайн оформить 11 услуг в сфере газоснабжения и оценить их качество через региональный портал. Сервис позволяет подписывать документы дистанционно и выбирать дату визита специалиста, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале собраны 11 услуг в сфере газоснабжения — от заключения договора на техобслуживание до перерасчета платы и проверки задолженности. Оформить их можно в любое время из дома. Если требуется выезд специалиста, пользователь выбирает удобную дату, после чего сотрудник газовой службы связывается для подтверждения времени визита.

Документы подписываются дистанционно с помощью сервиса «Госключ» и автоматически сохраняются в личном кабинете. Это исключает необходимость хранить бумажные экземпляры.

Дополнительная возможность портала — оставить отзыв о качестве оказанной услуги. Для этого нужно зайти в личный кабинет, открыть раздел «Заявления», выбрать обращение со статусом «завершено» и нажать «Оценить услугу». Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования Московская область реализует совместно с правительством РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.