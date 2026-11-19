Жители Московской области заполняют заявления на региональном портале госуслуг в 2–3 раза быстрее благодаря автоматической подстановке данных. Экономия составляет от 10 до 40 минут, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области работают 312 сервисов предзаполнения данных. Они внедрены в 171 услуге — это 37% доступных услуг портала. В 24 услугах такой функционал появился в 2026 году.

Система автоматически вносит ФИО, семейное положение, сведения о детях, адрес регистрации, данные о земельных участках и недвижимости, реквизиты паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов. В некоторых услугах также подгружаются сведения о праве на выплаты и банковские реквизиты для зачисления денег.

До отправки заявления сервис проверяет актуальность, корректность и полноту данных. Автозаполнение исключает ошибки и опечатки при ручном вводе и снижает долю отказов в приеме документов.

Первый такой сервис появился на портале в 2019 году. Его подключили к услугам «Согласование местоположения границ земельных участков со смежным», «Предоставление земельных участков в аренду и собственность» и «Выдача разрешения на размещение объектов на земельных участках Московской области». По кадастровому номеру система проверяла принадлежность участка территории региона.

По данным министерства, пользователи в обратной связи отмечают удобство автозаполнения: при оформлении пособий, выплат и записей им не нужно искать бумажные документы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.