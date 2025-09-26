Порядка 900 воспитателей из Ленинского округа отметят свой профессиональный праздник

В России День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений ежегодно отмечается 27 сентября. В подмосковном Ленинском округе этот день является профессиональным праздником для 1440 педагогических работников детских садов, 894 из которых — воспитатели. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Развитие социальной инфраструктуры, и в частности строительство новых современных детских садов, является одним из ключевых приоритетов в нашей работе. Мы понимаем, что создание комфортных условий для наших детей и достойных рабочих мест для педагогов — это важнейшая задача», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что в рамках развития инфраструктуры 1 сентября в округе уже открыли два новых детских сада: на 310 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» и на 85 мест в ЖК «Миловидное». До конца года планируется завершить строительство еще двух дошкольных учреждений: на 350 мест в Калиновке и на 155 мест в ЖК «Зеленые Аллеи».

Система дошкольного образования округа охватывает свыше 20 тысяч воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Особое внимание уделяется внедрению современных образовательных стандартов. Все детские сады перешли на новый стандарт «Предшкола», направленный на обеспечение плавного перехода детей в школу. К концу обучения в детском саду воспитанники получат все необходимые навыки для успешного обучения в первом классе. С 2025/2026 учебного года в дошкольных отделениях начнут функционировать математические группы, комплектование которых будет проводиться по результатам диагностики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.