Порядка 89 миллионов вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье

Система-112 Московской области с начала эксплуатации приняла около 89 млн вызовов. За этими вызовами стоят жители Подмосковья и гости региона, попавшие в беду и нуждающиеся в срочной помощи службы спасения Московской области, сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На сегодняшний день на номер «112» в регионе ежедневно поступает свыше 35 тысяч вызовов. Хотя ранее, до начала распространения коронавирусной инфекции, на номер «112» поступало до 23 тысяч вызовов за сутки.

За 2023 год операторы приняли и обработали более 13 миллионов вызовов. На начало июня жители и гости области обратились в региональную службу спасения уже около 6 млн раз.

На сегодняшний день система-112 — это порядка 500 объектов по всей Московской области, более 3,8 тысячи операторов 112 и диспетчеров экстренных оперативных служб. Ежесуточно на смену заступают свыше 350 специалистов для помощи тем, кто попал в беду. Система-112 функционирует 24 часа 7 дней в неделю. Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводится в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.