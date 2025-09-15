Порядка 850 га земель с борщевиком Сосновского обработали в Истре

Порядка 850 гектаров земель муниципальной и неразграниченной государственной собственности было обработано в ходе кампании по борьбе с борщевиком Сосновского в муниципальном округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В общей сложности работы прошли на территории почти 50 населенных пунктов округа. Было ликвидировано порядка 330 очагов опасного сорняка. Ключевыми локациями стали: Онуфриево, Шейно, Устиново, Алексино, Новопетровское, Загорье, Агрогородок, Кореньки и Рыбушки.

Как и в предыдущие годы, обработка проводилась в два этапа с использованием комплексных методов: механического скашивания, химической обработки сертифицированными препаратами, а также их чередования для достижения максимального эффекта.

Системная работа по борьбе с борщевиком в округе ведется из года в год и уже доказала свою результативность. Однако важно понимать: без участия жителей справиться с распространением сорняка невозможно.

Если на ваших участках или вблизи домов вы заметили очаги борщевика, необходимо своевременно проводить обработку. Также сообщить о борщевике можно по «горячей линии»: 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.