Порядка 700 зрителей объединил Фестиваль ударной музыки в Егорьевске

В парке «200 лет Егорьевску» 8 июня состоялся фестиваль ударной музыки. Его уже 2-й год организует местный Молодежный центр «Маяк», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На сцене в день фестиваля выступили ученики и преподаватели школы игры на барабанах «DrumSkill», всеми любимые хиты исполнила кавер-группа GO Party. Ударные инструменты дополняли гитара и вокал. Всего для гостей прозвучало более 60 номеров от начинающих и профессиональных артистов. Световое шоу, по словам организаторов, пришлось отменить из-за непогоды.

«Все мы живем в таком режиме, как „дом работа дом“ и иногда хочется уйти от этой суеты, поэтому мы проводим такие мероприятия и останавливаться не намерены. И даже больше — хотим развиваться дальше. На наших фестивалях каждый может найти что ему по вкусу. Мы всегда получаем широкий отклик от молодежи. Довольные лица зрителей, улыбки на лицах, яркие впечатления. Все это однозначно стоит приложенных усилий», — отмечает начальник отдела координации молодежных программ и мероприятий Молодежного центра «Маяк» Сергей Смирнов.

Аудитория мероприятия выросла в сравнении с прошлым годом. Фестиваль ударной музыки в этом году собрал порядка 700 зрителей. В будущем на это событие у центра большие планы. Прежде всего — приглашение новых музыкантов и организация интерактивов для гостей от друзей и партнеров учреждения, в том числе егорьевской кибербазы.

Вскоре егорьевскую молодежь ждет еще один масштабный музыкальный фестиваль — Жаркое лето. Это серия встреч в формате открытого микрофона, где каждый может поделиться своим исполнительским талантом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.